Тридцять британців не можуть вибратися з пабу, де святкували Новий рік
20:19, 03 січня 2010Світ
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Відвідувачі The Tan Hill Inn не падають духом
30 відвідувачів британського пабу The Tan Hill Inn через погодні умови змушені святкувати Новий рік вже третій день поспіль. Про це повідомляєТСН.
Сильний снігопад не дозволяє їм покинути заклад, розташований високо в горах Йоркшира.
Британці хотіли відсвяткувати в пабі лише новорічну ніч, але свято довелося продовжити.
Відвідувачі The Tan Hill Inn не падають духом і, як і раніше, зберігають святковий настрій.
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