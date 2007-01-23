При появі ядерної зброї у Ірану Ізраїль проситиметься до НАТО

Ізраїль розглядає можливість вступу в НАТО для ефективнішого забезпечення власної безпеки в разі появи у Ірану ядерної зброї, стверджує газета "Джерузалем пост".

Для оцінки перспектив і розробки стратегії приєднання до Північноатлантичного альянсу створено міжвідомчу комісію, до складу якої ввійшли представники міністерства оборони, МЗС і Ради національної безпеки Ізраїлю.

Комісія планує закінчити роботу до кінця лютого і подати результати прем`єр-міністрові Ехуду Ольмерту, йдеться в публікації.

Ізраїль не одержував офіційного запрошення до НАТО, і аналітики вважають, що це навряд чи станеться доти, доки не буде врегульований арабо-ізраїльський конфлікт.

"Якщо мислити раціонально, чи захочуть лідери НАТО брати участь у війнах Ізраїлю? Яка країна НАТО захоче відрядити своїх солдатів до Ізраїлю?" - цитує "Джерузалем пост" редактора і видавця німецького тижневика Die Zeit Йозефа Йоффе.

РІА “Новости”