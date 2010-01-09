Естонія перейде на євро за чинним обмінним курсом

Естонія перейде на євро за існуючим обмінним курсом, тобто 15,64 крони за євро, повідомив у п`ятницю Міжнародний валютний фонд (МВФ).

Раніше деякі естонські політики, зокрема мер Талліна Едгар Савісаар, висловлювали думку про ймовірну девальвацію крони під час переходу країни на євро, нагадує РІА "Новости".

На думку МВФ, враховуючи дії естонського уряду з поліпшення показників держбюджету на 2010 рік, Естонія здатна виконати все Маастріхтські критерії для переходу на євро в 2011 році. Міністр фінансів Естонії Юрген Лігі наприкінці минулого року наголосив, що обмінний курс естонської крони був стабільним з моменту введення в обіг національної валюти в 1992 році.

Маастріхтські критерії - фінансово-економічні показники країни, які визначають її готовність вступити до єврозони. За цими критеріями оцінюється життєздатність фінансової системи, рівень цін і стабільність валютного курсу. Зокрема, дефіцит урядового сектора бюджету повинен бути меншим 3% ВВП, борг урядового сектора - менше 60% ВВП, а розмір інфляції не повинен перевищувати більш ніж на 1,5 процентних пункти середній рівень трьох країн Євросоюзу, які досягли найкращих результатів у сфері стабільності цін.

Уряд Естонії в березні 2009 року ухвалив рішення про перехід на євро не пізніше 1 січня 2011 року.