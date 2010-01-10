Сильний землетрус у Каліфорнії

В результаті землетрусу, що стався на півночі Каліфорнії, без електрики залишилися кілька тисяч будинків. Про це 10 січня повідомляє CNN.

За інформацією Геологічної служби США, потужність найсильнішого з поштовхів становила 6,5 бала, а їх епіцентр був на глибині 16 кілометрів за 35 кілометрів на північний захід від міста Ферндейл. Потужність подальших поштовхів не перевищувала 4,5 балів.

За підрахунками місцевих властей, в результаті без електроенергії залишилися 25 тисяч мешканців узбережжя, також до служби порятунку надійшли заяви про витік газу і вибиті шибки.

Інформації про жертв і руйнування поки не надходило, ведуться роботи з відновлення подачі електроенергії.

Лента.ру