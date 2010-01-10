Сильний землетрус у Каліфорнії
09:06, 10 січня 2010Світ
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Без електрики тисячі будинків
В результаті землетрусу, що стався на півночі Каліфорнії, без електрики залишилися кілька тисяч будинків. Про це 10 січня повідомляє CNN.
За інформацією Геологічної служби США, потужність найсильнішого з поштовхів становила 6,5 бала, а їх епіцентр був на глибині 16 кілометрів за 35 кілометрів на північний захід від міста Ферндейл. Потужність подальших поштовхів не перевищувала 4,5 балів.
За підрахунками місцевих властей, в результаті без електроенергії залишилися 25 тисяч мешканців узбережжя, також до служби порятунку надійшли заяви про витік газу і вибиті шибки.
Інформації про жертв і руйнування поки не надходило, ведуться роботи з відновлення подачі електроенергії.
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