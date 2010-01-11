Верховний представник ЄС збирається до Вашингтона, Москви та Пекіна

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президент Єврокомісії Кетрін ЕШТОН планує найближчим часом відвідати Вашингтон, Москву та Пекін.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вона заявила сьогодні, виступаючи перед депутатами Комітету з питань закордонних справ Європарламенту.

“Найближчим часом я збираюся відвідати Вашингтон для зустрічі з Державним секретарем США Хіларі КЛІНТОН та обговорення основних зовнішньополітичних питань. Одразу після цього я також планую відвідати Москву та Пекін”, - сказала К.ЕШТОН.

Як повідомляв УНІАН, Європейська рада (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС) 19 листопада 2009 року призначила К.ЕШТОН на посаду Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президента Єврокомісії.

З 11 січня у Європарламенті розпочалися слухання кандидатів на посади комісарів ЄС, які триватимуть до 19 січня. 26 січня Європарламент планує визначитися щодо нового складу Єврокомісії.