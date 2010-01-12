Східна Європа має бути ближчою і до ЄС, і до Росії

Кандидат на посаду комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ вважає, що східні партнери можуть ставати водночас ближчими і до ЄС, і до Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи перед депутатами Європарламенту.

“Майбутнє Східної Європи має бути ближчим і до ЄС, і до Росії. Я не бачу в цьому ніяких суперечностей”, - сказав він.

Кандидат на посаду комісара зазначив, що Росія є важливим партнером ЄС. Разом з тим, він висловив думку про те, що окремі люди в Росії мають визнати, що часи політичних іграшок закінчилася, і зараз потрібно шукати такі рішення, які б задовольняли всі сторони.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ представив кандидатів на посади комісарів, призначених країнами - членами ЄС, і розподілив між ними повноваження.

11 січня в Європарламенті розпочалися слухання кандидатів на посади комісарів ЄС, які триватимуть до 19 січня. 26 січня Європарламент планує визначитися щодо нового складу Комісії.