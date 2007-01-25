Найдорожчий будинок у світі коштує 155 мільйонів доларів (фото)

Найдорожчий особняк світу коштуватиме 155 мільйонів доларів, а його площа складе 4900 квадратних метрів, пише Forbes. Будинок з каменя і дерева будує мільярдер Тім Бліксет (Tim Blixseth), який торгує лісом і нерухомістю. Проект найдорожчого будинку створив архітектор Джері Локаті (Jerry Locati).

У будинку, до якого додається майже 650 тисяч квадратних метрів землі на курорті Yellowstone Club в американському штаті Монтана, який належить Бліксету, буде десять кімнат і внутрішній басейн, який перетворюється на зовнішній за допомогою ковзаючої скляної стіни.

Зараз будинок завершений на 70 відсотків. Закінчення робіт планується протягом найближчих 14-15 місяців.

Минулого року найдорожчим будинком світу, за даними Forbes, був маєток Updown Court, що знаходиться у Віндлсхемі, Англія. У ньому налічується 103 кімнати і п`ять басейнів.

Лента.ру Фото Forbes