Уряд США закликає Ющенка і Януковича до компромісу

Уряд США закликає Президента і прем`єр-міністра Віктора ЮЩЕНКА і Віктора ЯНУКОВИЧА досягнути компромісу щодо закону про Кабінет Міністрів.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН заявив посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР.

«На наш погляд, діалог, співпраця і компроміс з усіх питань, важливим для України, є кращим способом просування. Як і раніше, ми продовжуємо закликати Президента і прем`єр-міністра співробітничати і говорити в один голос, щоб якнайкраще представляти інтереси українського народу», - сказав В.ТЕЙЛОР.

Посол також підкреслив, що уряд США спостерігає за політичними подіями в Україні з великою зацікавленістю. «Наскільки ми розуміємо, існують певні конституційні питання розподілу влади, які зараз відпрацьовуються. Уряд США підтримує вирішення цих питань у демократичний і конституційний спосіб», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Президент України В.ЮЩЕНКО повторно скористався правом вето щодо закону про Кабмін, який був прийнятий ВР 12 січня шляхом подолання президентського вето.

24 січня прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що незабаром буде знайдено компроміс щодо закону про Кабмін між гілками влади. Він не виключив, що пропозиції Президента України В.ЮЩЕНКА до закону про Кабмін можуть бути враховані, але у вигляді поправок до вже прийнятого закону.

Того ж дня представник Президента в Конституційному Суді України Володимир ШАПОВАЛ заявив, що В.ЮЩЕНКО порушить Конституцію, якщо погодиться спочатку підписати закон про Кабінет Міністрів, а вже потім вносити в нього окремі поправки.