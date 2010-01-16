Куба дозволила військовим літакам США проліт над своєю територією

Сполучені Штати, як виняток, досягли домовленостей з Кубою про проліт американських військово-транспортних літаків через повітряний простір республіки для евакуації жителів Гаїті, які постраждали в результаті страшного землетрусу. Про це повідомляє американський телеканал Fox News з посиланням на представників Білого дому.

Як пояснили працівники американської адміністрації, домовленості з Кубою дозволять скоротити час перевезення поранених до Флориди приблизно на півтори години.

Американські військові, послані на Гаїті для надання гуманітарної допомоги, переправляють гаїтян, які вижили після катастрофи, на військово-морську базу Гуантанамо на Кубі, звідки деяких поранених евакуювали до Флоріди для надання кваліфікованої медичної допомоги.

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