Лукашенко просить Росію його не ”довбати”

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Білорусі і Росії потрібно взяти тайм-аут і осмислити те, що відбувається у двосторонніх відносинах.

"Я вважаю, що і одній, і іншій стороні сьогодні треба охолонути і осмислити те, що відбувається, і не нагнітати обстановку, не доводити її в тому напрямі, звідки буде неможливо знайти вихід", - сказав у п`ятницю Лукашенко, вручаючи дипломи докторів наук і атестати професорів білоруським ученим.

За його словами, білоруська сторона ніколи не була прихильником руйнування Союзної держави.

Президент назвав своєю помилкою те, що останні сім-вісім років після референдуму по Союзу з Росією, він приховував ті негативні моменти, які були в білорусько-російських відносинах. При цьому він підкреслив, що прийде час, і він на фактах доведе, що Білорусь не є прихильником руйнування Союзної держави. "Ми свято дотримуємося домовленостей, і білоруський народ ні в чому не винен на відміну від братської Росії", - сказав Лукашенко.

Свого часу, коли Росія запропонувала Білорусі ввести російський рубель, у мене виникло багато питань, підкреслив білоруський лідер. "То Росія говорить про те, що Білорусь - це гиря, це пута на ногах Росії, то пропонує ввести російський рубль і говорить, що ми вас озолотимо. Я тут чогось не розумію. Навіщо ви пропонуєте нам російський рубль, коли у вас проблем багато, і ви нам допомагати не збираєтеся? Відповідь проста - не києм, то палицею пристебнути намертво Білорусь", - сказав Лукашенко.

"Ми ніколи не увійдемо до складу іншої держави. Ми абсолютно нікому нічого не винні", - заявив Лукашенко. "Ми прозорі і транспарентні, і довбати нас не треба", - сказав білоруський лідер.

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