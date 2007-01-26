Пам`ять про Голокост має вирішальне значення для запобігання геноциду

Генеральний секретар ООН Пан Гі МУН вітає ухвалення у п’ятницю консенсусом резолюції ООН по Голокосту, повідомив його прес-офіс у штаб-квартирі ООН.

"Генсек ООН знову висловив свою прихильність повному неприйняттю заперечення історичних фактів, таких, як Голокост. Він висловив сподівання, що ці фундаментальні принципи (ухваленої резолюції) дотримуватимуться як на словах, так і на ділі", - йдеться в повідомленні.

У резолюції наголошується, що пам`ять про Голокост має вирішальне значення для запобігання можливим актам геноциду, а будь-які спроби поставити під сумнів реальність цієї незаперечної і жахливої трагедії підвищують ризик її повторення.

Делегація США заявила, що поштовхом для прийняття резолюції ООН стала ініціатива Ірану, який організував конференцію, присвячену переоцінці природи і масштабів знищень людей у фашистських таборах, а також вислови президента Ірану Махмуда Ахмадінежада, в яких він поставив під сумнів реальність Голокосту. Сьогодні Іран виявився єдиною країною ООН, що виступила проти резолюції, мотивувавши це тим, що ініціатори нібито зловживають трибуною ООН в особистих політичних цілях і на користь Ізраїлю.

"Генеральна Асамблея беззастережно засуджує будь-яке заперечення Голокосту. Вона настійно закликає всі держави-члени беззастережно відкидати будь-яке заперечення Голокосту чи то повне, чи часткове як історичної події або будь-які дії в цих цілях", - зазначається в резолюції.

У понеділок у штаб-квартирі ООН продовжаться меморіальні заходи, присвячені Міжнародному дню пам`яті жертв Голокосту, який приурочений до визволення Радянською армією 27 січня 1945 року в`язнів нацистського табору Освенцим.