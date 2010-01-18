ОБСЄ хоче відрядити на другий тур ще більше спостерігачів

Організація з безпеки та співробітництва в Європі має намір і отримала згоду Міністерства закордонних справ України направити 650 спостерігачів на другий тур президентських виборів в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в МЗС заявив голова Парламентської асамблеї ОБСЄ, спеціальний координатор Місії короткострокових спостерігачів ОБСЄ Жоао СОАРЕШ.

«Ми маємо намір направити таку ж кількість спостерігачів, яка була на першому турі виборів», - сказав він, зазначивши, що міжнародні спостерігачі, які працювали в першому турі, є «дуже досвідченими фахівцями».

При цьому Ж.СОАРЕШ наголосив, що рівень організації президентських виборів в Україні «був надзвичайно високим».

«Нинішні вибори (в Україні) є значним кроком вперед на шляху демократії в Україні», - сказав він.

При цьому Ж.СОАРЕШ, який є громадянином Португалії, запевнив, що в цій країні голосування на виборах Президента України «пройшло дуже добре», спостерігалась дуже висока активність виборців.

«І як португальці, і європейці дуже хочуть бачити Україну в Євросоюзі, оскільки не лише ЄС потрібен Україні, але й Україна потрібна ЄС», - наголосив він.

Довідка УНІАН. Під час першого туру виборів Президента від ОБСЄ в Україні працювали 614 спостерігачів.