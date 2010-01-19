На другий тур виборів в Україні Канада направить більше спостерігачів

На другий тур виборів Президента України Канада додатково направить 200 спостерігачів.

Про це йдеться у заяві офісу міністра з питань міжнародного співробітництва Канади Беверлі Дж. ОДИ. Текст документу оприлюднено на веб-сторінці Посольства України в Канаді.

Друга місія спостерігачів буде організована КАНАДЕМ за рахунок фінансування від Канадського агентства міжнародного розвитку (СІДА).

Як повідомлялося, під час першого туру виборів Президента, в Україні працювали 6 довготермінових та 60 короткотермінових спостерігачів, а також чотири працівника канадського Посольства у Києві.