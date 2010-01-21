Європарламент обрав Уповноваженого у справах поганого адміністрування

Європейський парламент переобрав Нікіфороса ДІАМАНДУРОСА омбудсманом на наступні 5 років.

Як передає власний кореспондент УНІАН, таємне голосування відбулося вчора під час пленарного засідання сесії Європарламенту у Страсбурзі.

“За” кандидатуру Н.ДІАМАНДУРОСА проголосували 340 депутатів. Його конкуренти бельгієць П’єр-Ів МОНЕТТ та італієць Вітторіо БОТТОЛІ отримали, відповідно, 289 та 19 голосів підтримки.

Головними пріоритетами свого перебування на посаді Н.ДІАМАНДУРОС, який є європейським омбудсманом з 2003 року, назвав забезпечення отримання громадянами переваг, що їх передбачає Лісабонська угода, посилення конструктивного діалогу з інституціями ЄС та покращення послуг, що надаються громадянам, в тому числі за рахунок більш ефективного використання коштів.

Інститут омбудсмана було запроваджено в ЄС в 1995 році для розслідування випадків поганого адміністрування, в тому числі, через брак прозорості, або внаслідок відмови надання певних документів чи інформації.