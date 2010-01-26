Начальники Генштабів країн НАТО проводять зустріч

Начальники Генштабів 28 країн-членів НАТО проводять дводенну зустріч (26-27 січня) в Брюсселі, яка буде присвячена обговоренню ходу операцій Північноатлантичного альянсу, зокрема, в Афганістані, а також розробці нової стратегічної концепції НАТО, передає РІА “Новости”.

В обговоренні міжнародної антитерористичної військової кампанії в Афганістані візьмуть участь воєначальники з 35 країн-партнерів альянсу і держав, що відрядили туди військові контингенти, а також начальник генштабу ЗС Пакистану.

Військові чини НАТО будуть представлені на нарадах командувачем міжнародними силами сприяння безпеці в Афганістані, командувачем натівською місією військових інструкторів в цій країні, а також командувачами Об`єднаних збройних сил НАТО в Європі і двох натівських стратегічних командувань - по операціях і трансформації.

Щодо ходу розробки нової стратегічної концепції НАТО воєначальники альянсу заслухають голову робочої групи Мадлен Олбрайт.

У рамках зустрічей натовських вищих військових чинів відбудуться також засідання Ради Росія-НАТО, Комісії Україна-НАТО і Комісії Грузія-НАТО на рівні начальників генштабів.