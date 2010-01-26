Румунія оголосила надзвичайний стан

Румунія оголосила про надзвичайний стан в енергетичній системі у понеділок через тріскучі морозів, що вразили країну, повідомляє Reuters.

Державний газовий оператор Transgaz повідомив, що зазнає труднощів з постачанням газу споживачам після того, як стовпчик термометра в одному з регіонів країни спустився до -34,8 градуса Цельсія. Нижча температура була в країні 1942 року, коли вона спустилася до -38,5.

Викликане зниженням температури "небезпечне" зниження тиску в газових трубах змусило перемкнути теплоелектростанції станції в країні з природного газу на топковий мазут, що призведе приблизно до 30-процентного зростання витрат, заявив заступник міністра економіки Румунії Тудор Сербан.