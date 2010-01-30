Центр Візенталя засудив присвоєння звання Героя Бандері

Центр Симона Візенталя засудив присвоєння звання Героя України Степанові Бандері. Послу України в США передали листа, у якому висловлюється "якнайглибше несприйняття недавнього нагородження Степана Бандери, який колаборував з нацистами на ранніх етапах Другої світової війни, а послідовники якого причетні до вбивств тисяч євреїв і представників інших національностей... Виглядає глузуванням, що про нагородження оголошено в дні, коли світ шанує пам`ять жертв Голокосту".

Марк Вейцман, директор Центру з питань відносин з державними органами, який підписав лист, додав: "Девізом Симона Візенталя, уродженця України, були слова "Справедливість, а не помста". Як шкода, що президент Ющенко знехтував цим уроком і волів підтримати спадщину Бандери і злочинців".

Центр Симона Візенталя - неурядова організація, діяльність якої спрямована на захист прав людини, боротьбу з тероризмом, антисемітизмом і вивчення Голокосту. Центр був заснований в Лос-Анджелесі (США) 1977 року. Відділення Центру діють в Нью-Йорку, Майямі, Торонто, Єрусалимі, Парижі та Буенос-Айресі.

Симон Візенталь народився 1908 року в Бучачі (нині Тернопільська обл.), з 1932 жив у Львові, працював архітектором. З 1941 р. перебував у львівському гетто, з 1944 р. - в концтаборі Маутхаузен. Після закінчення Другої світової війни присвятив всі свої сили пошукові нацистських злочинців, що ховалися під покарання. Помер 2005 року.