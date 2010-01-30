У Чехії визнали учасників антикомуністичного опору

Палата депутатів Чехії схвалила в першому читанні законопроект про визнання антикомуністичного опору. Ті, хто брав активну участь у боротьбі проти комуністичної ідеології, згідно з нормативним документом, будуть прирівняні за статусом до ветеранів Другої світової війни. У законопроекті йдеться, по суті, про моральне заохочення борців з комунізмом - ніяких фінансових компенсацій закон для них не передбачає, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на "Радіо Прага".

Законопроект, відповідно до конституції Чехії, має ще бути схвалений Сенатом - верхньою палатою парламенту країни.