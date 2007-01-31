Родина Фордів продає фамільне гніздо (фото)

Родове гніздо родини Форд

Голова ради директорів Ford Motor Company Вільям Клей Форд молодший виставив на продаж свій фамільний будинок. Житло внука засновника компанії Ford і прилеглу територію можна придбати за 3 мільйони 950 тисяч доларів.

Будинок розташований на березі ріки Гурон в Мічігані, на території в сім гектарів. Саму будівлю площею 600 квадратних метрів було побудовано в Середземноморському стилі за проектом архітектора Девіда Ослера в 1980 році.

У будинку налічується п`ять спален, п`ять ванних кімнат і гімнастичний зал, а на території поряд із будинком розташовані тенісний корт і басейн. Продажем фамільного гнізда Фордів займається агентство Savarino Properties. Після продажу будинку сім`я Вільяма Форда переселиться в іншу будівлю на тій же вулиці.

Як повідомлялося раніше, минулий рік компанія Ford закінчила з рекордними за всю історію автоіндустрії збитками, втративши 12,7 мільярдів доларів.

Лента.ру

Фото з сайту Savarino Properties