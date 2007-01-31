Родина Фордів продає фамільне гніздо (фото)
Будинок оцінили майже у 4 мільйони доларів
|Родове гніздо родини Форд
Голова ради директорів Ford Motor Company Вільям Клей Форд молодший виставив на продаж свій фамільний будинок. Житло внука засновника компанії Ford і прилеглу територію можна придбати за 3 мільйони 950 тисяч доларів.
Будинок розташований на березі ріки Гурон в Мічігані, на території в сім гектарів. Саму будівлю площею 600 квадратних метрів було побудовано в Середземноморському стилі за проектом архітектора Девіда Ослера в 1980 році.
У будинку налічується п`ять спален, п`ять ванних кімнат і гімнастичний зал, а на території поряд із будинком розташовані тенісний корт і басейн. Продажем фамільного гнізда Фордів займається агентство Savarino Properties. Після продажу будинку сім`я Вільяма Форда переселиться в іншу будівлю на тій же вулиці.
Як повідомлялося раніше, минулий рік компанія Ford закінчила з рекордними за всю історію автоіндустрії збитками, втративши 12,7 мільярдів доларів.
Фото з сайту Savarino Properties