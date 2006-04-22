У столиці Непалу поліція розстріляла багатотисячну демонстрацію

У столиці Непалу – Катманду – поліція розстріляла багатотисячну демонстрацію опозиції. Є поранені.

Як повідомляє радіостанція «Ехо Москви», зіткнення демонстрантів із поліцією в Катманду почалися, коли учасники акції, незважаючи на комендантську годину, попрямували до королівського палацу, щоб у черговий раз зажадати від монарха обмеження його влади і відновлення роботи розпущеного раніше парламенту.

Спочатку правоохоронці пустили в хід палиці і гумові кулі. А коли до резиденції монарха залишалося декілька кілометрів – застосували сльозоточивий газ і відкрили вогонь. Очевидці події стверджують, що стріляти почали без попередження. В результаті, щонайменше, 10 чоловік отримали поранення. Ще близько 40 постраждали від ударів палицями. Одночасно в місті власті відключили мобільний зв`язок, щоб демонстранти не змогли координувати свої дії.

Непал ось вже більше двох тижнів охоплений народними заворушеннями. За даними місцевих ЗМІ, за цей час загинуло 15 людей. Поліція ніяких цифр не називає.