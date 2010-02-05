Польський президент засудив присвоєння Бандері звання Героя

Президент Польщі Лех Качиньський засудив присвоєння звання Героя України провідникові Організації українських націоналістів Степану Бандері. Повідомлення про це розміщене на офіційному сайті голови польської держави. На думку польського лідера, нещодавні дії Президента України підривають процес історичного діалогу і примирення. "Поточні політичні інтереси переважили історичну правду".

Наголошується, що ОУН і Українська повстанська армія знищили на сході Другої Речі Посполитої більше 100 тисяч поляків "тільки тому, що вони були поляками". "Ці вбивства викликають однозначний протест в польському суспільстві".

На завершення Качиньський наголошує, що "надійне і міцне партнерство суверенних, вільних і демократичної Польщі і України відповідає національним інтересам двох країн. Ми не можемо це забувати".