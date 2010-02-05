Чотирьох українців, захоплених сьогодні піратами, звільнили

Міжнародні сили звільнили з піратського полону судно Ariella з чотирма українцями на борту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, захоплене в ніч з 4 на 5 лютого сомалійськими піратами судно Ariella під прапором Антигуа, власник - компанія Splosna Plovba (Словенія), до складу екіпажу якого входять четверо громадян України (капітан, головний інженер, другий інженер та механік), сьогодні о 15.00 було звільнене міжнародними силами, що забезпечують патрулювання у водах Аденської затоки.

Під час звільнення з полону ніхто з членів екіпажу не постраждав. У даний час Ariellа прямує до Індонезії.

За дорученням міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА Департамент консульської служби та дипустанови України у Любляні (Словенія) та Лондоні (Великобританія) тримають справу на контролі.