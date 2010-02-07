Євросоюзові потрібна своя армія

Німеччина завжди підтримувала ідею створення військ Євросоюзу (ЄС), повідомляє РосБізнесКонсалтинг. Таку заяву зробив міністр закордонних справ ФРН Гідо Вестервелле на конференції з проблеми безпеки в Мюнхені. На думку Г.Вестервелле, війська ЄС повинні бути здатні швидко і ефективно реагувати в кризових ситуаціях, діючи на користь всієї міжнародної організації в цілому, а не на користь якоїсь держави, яка в неї входить. Ці збройні сили повинні підпорядковуватися Європарламентові.

За словами німецького міністра, створення військ ЄС надасть цій організації більшої політичної ваги. Водночас Г.Вестервелле наголосив, що ці збройні сили не спрямовані проти когось конкретно, а їх створення не має на меті порушити систему безпеки, що склалася в світі.