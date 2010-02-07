Вибух на електростанції в США: більше ста поранених

В результаті вибуху газу на електростанції в США загинули щонайменше 2 людини, близько 100 людей поранені. З такою інформацією виступили представники місцевої поліції, передає РБК з посиланням на CBS.

Передбачається, що з кожною годиною число загиблих і поранених тільки зростатиме. Є інформація, що під уламками знаходиться велика кількість людей, проте немає даних, скільки саме людей знаходилося на електростанції у момент вибуху. Передбачається, що там було приблизно 250 чоловік. Очевидці говорять, що "тіла лежать практично скрізь в районі місця вибуху".

На місце трагедії направлено більше 100 рятувальних бригад з медиками і пожежниками. Туди ж вилетіли рятувальні вертольоти.

Причини події не повідомляються.

Інцидент відбувся сьогодні на території електростанції Kleen Energy Systems, розташованої в американському штаті Коннектікут на північному сході країни.