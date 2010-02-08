Кучма: Усе обнулилося. Я задоволений, що все повертається

Колишній президент України Леонід Кучма говорить, що повертається його команда, його люди.

Як повідомляє Інопреса, в інтерв`ю газеті Corriere della Sera, коментуючи попередні результати виборів, він сказав: "Все обнулилося. Я задоволений, що все повертається".

Кучма стверджує, що останні п`ять років в Україні викинуто на вітер. Віктор Ющенко, прийшовши до влади в результаті "помаранчевої революції", впродовж цього періоду підштовхував країну до катастрофи. "Ми сварилися з нашими традиційними друзями і не зробили вперед жодного конкретного кроку, навіть у відносинах з Європою", - говорить Кучма. Зараз розвал спостерігається практично в усіх сферах: у внутрішній політиці, у зовнішній політиці, в економіці. Всі останні роки влади займалися лише популізмом.

Кажучи про відносини між новим президентом і Верховною Радою, Кучма сказав, що жоден з депутатів не хоче розпуску Ради, тому треба працювати, щоб сформувати коаліцію, яка могла б повернути хоч би мінімум стабільності.

Можна співпрацювати навіть з партією екс-президента Ющенка, там є люди, з якими можна домовлятися.