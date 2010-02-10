Кількість жертв снігової лавини в Афганістані досягла 120 осіб

Кількість жертв, витягнутих з-під снігової товщі на перевалі Саланг, що зв`язує північні провінції Афганістану з центральними районами країни, на цей час досягла 120 чоловік.

Про це повідомив журналістам начальник управління поліції провінції Парван Абдуррахман Саїд ХЕЙЛІ, передає РІА «Новости».

За словами поліцейського, рятувальні роботи на перевалі тривають.

У понеділок і вівторок снігова лавина зійшла з гір на південному схилі перевалу, і поховала під собою сотні машин, мікроавтобусів і вантажівок.

Як повідомив представникам ЗМІ міністр внутрішніх справ ІРА Мохаммад Ханіф АТМАР, лавина накрила гірський серпантин впродовж 3,5 кілометра. До теперішнього часу розчищено всього два кілометри дороги. За словами С.Х.АТМАРА, під сніговою товщею можуть бути ще десятки загиблих.

За даними міністра оборони Афганістану Абдула Рахіма ВАРДАКА, військовослужбовці 201-го армійського корпусу визволили зі снігового полону більше 2,5 тисяч неушкоджених і близько 300 поранених людей.