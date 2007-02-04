Моссад ліквідував іранського ядерного фізика

Ізраїльська розвідувальна служба "Моссад" причетна до смерті іранського ядерного фізика Ардешира Хассанпура, пише в неділю британська газета The Sunday Times.

44-річний Хассанпур помер 15 січня, але перші повідомлення про це з`явилися тільки через шість днів. За офіційними даними, смерть ученого відбулася від отруєння газом.

Хассанпур є лауреатом іранської військової премії і власником головного призу наукового фестивалю Харазмі. Учений працював на ядерному заводі в Ісфахані, тому самому, на якому уранова руда переробляється в газоподібний гексафторид урану, який потім збагачується в Натанзі для отримання палива для атомних електростанцій.

Нагадаємо, що у суботу Іран пустив групу міжнародних спостерігачів на завод в Ісфахані. Тоді представник Ірану при МАГАТЕ Алі Ашгар Солтанія заявив, що запрошені фахівці отримали можливість переконатися в мирному характері іранського ядерного виробництва. Проте на завод в Натанзі, відповідальний за наступну стадію процесу отримання ядерного палива, спостерігачі поки допущені не були. За деякими даними, там найближчим часом будуть встановлені нові центрифуги для збагачення урану.

Лента.ру