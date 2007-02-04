Американці визнали ефективність ППО іракських бойовиків

Командування американських військ у Іраку визнало, що три армійських і один цивільний вертоліт, втрачені в цій країні з 20 січня, були збиті бойовиками, повідомляє AP.

За словами військових, які розслідували зникнення вертольотів, вони були підбиті з "невстановленої зброї". Американці вже пообіцяли, що у зв`язку з цим змінять тактику застосування авіації в Іраку.

Наприкінці 2003 року пілотам вже був відданий наказ літати якнайнижче і на граничних швидкостях, оскільки це утрудняє наведення на повітряну ціль.

Нагадаємо, що за останній тиждень в Іраку розбилися два вертольоти "Апач", один "Блек Хоук" і один OH-6A. За даними американського командування, для боротьби з вертольотами терористи застосовують кулемети, гранатомети і переносні зенітно-ракетні комплекси.

З початку іракської кампанії США втратили більше п`ятдесяти вертольотів, половина яких були збиті, нагадує агентство.

Лента.ру