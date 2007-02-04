У Домодєдово пасажирів ”заспокоюють” спецназом

Близько двох тисяч російських туристів вже цілу добу не можуть вилетіти з Москви і повернутися в російську столицю.

Як передає радіостанція «Эхо Москвы», з вини авіакомпанії «ВІМ-Авіа» скасовано майже десяток рейсів – до Єгипту, Австрії, Туреччини і ОАЕ.

Пасажири в очікуванні рейсів в московському аеропорту «Домодєдово» настільки обурені затримкою, що охорона аеропорту вимушена була викликати спецпідрозділ правоохоронців, аби їх заспокоїти.

Керівництво авіакомпанії обіцяє до кінця дня вирішити ситуацію з вильотом пасажирів чартерних рейсів. Воно стверджує, що основна причина затримок - це технічна несправність двох літаків. Через це і було порушено графік.

У «ВІМ-Авіа» також стверджують, що в аеропортах Верони і Ріміні знову погані погодні умови. В російському Союзі туристичної індустрії запевнили, що ситуація поступово нормалізується.