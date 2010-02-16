Рада міністрів ЄС схвалила програму стабілізації для Греції

Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС схвалила програму стабілізації для Греції.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Ради.

У документі зазначається, що процедура надлишкового дефіциту бюджету щодо Греції була розпочата у квітні 2009 року. Разом з тим, за підсумками 2009 року дефіцит бюджету Греції сягнув 12,7% ВВП, що набагато вище встановлених угодою ЄС максимально допустимих 3% ВВП. Крім того, державний борг за підсумками 2009 року становив 113% ВВП країни.

У своєму рішенні Рада міністрів звернула увагу на те, що Греція в представленій програмі стабілізації, встановила мету знизити дефіцит бюджету до 3% ВВП країни до 2012 року. При цьому, з підсумками 2010 року планується досягнути зниження дефіциту бюджету до 8,7% ВВП.

Рада міністрів також попросила Грецію представити до 16 березня доповідь щодо розкладу імплементації заходів, передбачених програмою на 2010 рік. У випадку, якщо за місяць реалізується низка ризиків, що можуть завадити Греції досягнути запланованого на 2010 рік зниження дефіциту бюджету, в цій доповіді уряд країни має також оголосити додаткові заходи зі зменшення видатків бюджету та збільшення доходів.

Сьогоднішнє рішення також передбачає, що починаючи з середини травня Греція повинна готувати щоквартальні доповіді щодо реалізації заходів зі зменшення дефіциту бюджету та їх ефективності.