Астронавтові NASA пред`явили звинувачення і відпустили під заставу
08:59, 07 лютого 2007Світ
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Новак загрожує довічне ув’язнення
Новак було звільнено у вівторок увечері. Вона вийшла з в`язниці у супроводі астронавта Стіва Ліндсі, на її голову був накинутий піджак. Новак також супроводжував співробітник правоохоронних органів, який провів її в приміщення, де на ногу Новак наділи спеціальний браслет для відстежування її місцезнаходження.
За умовами звільнення під заставу Новак не має права наближатися до інженера NASA Колін Шипман, в нападі на яку вона підозрюється. У разі визнання провини Новак у суді їй загрожує від 30 років в`язниці до довічного ув’язнення.
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