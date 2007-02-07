Астронавтові NASA пред`явили звинувачення і відпустили під заставу

Астронавта NASA Ліза Новак, якій було пред`явлено звинувачення у спробі вбивства , нанесенні побоїв, спробі зламу автомашини і спробі викрадення людини, випустили з в`язниці під заставу в 25 тисяч доларів.

Новак було звільнено у вівторок увечері. Вона вийшла з в`язниці у супроводі астронавта Стіва Ліндсі, на її голову був накинутий піджак. Новак також супроводжував співробітник правоохоронних органів, який провів її в приміщення, де на ногу Новак наділи спеціальний браслет для відстежування її місцезнаходження.

За умовами звільнення під заставу Новак не має права наближатися до інженера NASA Колін Шипман, в нападі на яку вона підозрюється. У разі визнання провини Новак у суді їй загрожує від 30 років в`язниці до довічного ув’язнення.

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