Астронавт NASA напала на суперницю з пістолетом і спреєм (фото)

Ліза Марі Новак. Фото з в`язниці округу Оріндж

Астронавт NASA Ліза Марі Новак (Lisa Marie Nowak) у понеділок заарештована за напад на дівчину, пише газета Orlando Sentinel. За інформацією видання, причиною конфлікту стало суперництво за чоловіка.

Новак приїхала з Х`юстону (штат Техас) в аеропорт міста Орландо (штат Флоріда), щоб зустріти рейс Колін Шипман (Colleen Shipman), співробітниці авіабази "Патрік" при Космічному центрі імені Кенеді. З собою у жінки був пістолет, ніж, гумовий шланг і пакети, вона була одягнена в плащ і перуку.

Новак йшла за Шипман до її машини, залишеної на парковці аеропорту. Коли жертва сіла в автомобіль, злочинниця спробувала відкрити двері, вимагаючи надати їй мобільний телефон або довезти до потрібного їй місця. Як тільки Шипман опустила вікно на декілька сантиметрів, Новак бризнула їй в очі сльозогінним перцевим спреем.

Лізі Марії Новак пред`явлені звинувачення у спробі викрадення людини, нанесенні побоїв, спробі злому автомобіля і знищенні доказів. Поліція визнала її небезпечною для суспільства і направила у в`язницю округи Оріндж без права вийти під заставу. За словами обвинуваченої, вона дізналася про зв`язок Шипман з астронавтом Біллом Офелейном (Bill Oefelein) і захотіла "обговорити" з дівчиною їх взаємини.

За словами представника NASA, це перший випадок арешту астронавта, який виконує свої обов`язки на момент скоєння злочину. 43-річна Новак брала участь в експедиції шатлу Discovery літом 2006 року і провела в космосі майже 13 днів. Як льотчик-випробувач вона налітала більше 1,5 тисяч годин. Новак заміжня, у неї троє дітей.

Лента.ру