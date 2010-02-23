США обмірковують ідею Грузії щодо транзиту озброєнь

США обміркують пропозицію Тбілісі щодо використання території Грузії для постачань озброєнь в Афганістан. Про це заявив спеціальний представник США в Афганістані й Пакистані Річард Холбрук, який перебуває з візитом у Грузії, передає Associated Press.

Наприкінці січня ц.р. президент Грузії Михайло Саакашвілі запропонував США використати територію країни як плацдарм для ударів НАТО под силах екстремістського руху "Талібан" в Афганістані. Президент Грузії заявив, що готовий надати морські порти держави для кораблів сил Північноатлантичного альянсу, а аеропорти - для дозаправки і технічного обслуговування військово-транспортних літаків НАТО, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.