У прем'єра Туреччини кинули черевик

Невідомий кинув у турецького прем`єр-міністра Тайїпа ЕРДОГАНА черевик.

Це сталося в іспанській Севільї, де Т.ЕРДОГАН одержував міжнародну премію фонду NODO за внесок у розвиток міжкультурних зв`язків, передає Бі-Бі-Сі.

Т.ЕРДОГАН сідав в автомобіль, коли невідомий кинув у нього черевик, прокричавши "Хай живе Курдистан!".

Того, що кидав, затримано.

Черевик у турецького прем`єра не влучив.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року під час прес-конференції Президента США Джорджа БУША, який приїхав до Іраку, іракський журналіст Мунтадар ЗАЇДІ схопився зі стільця і один за другим запустив обидва свої черевики.

Черевики не досягли мети, оскільки Дж.БУШ пригнувся, а М.ЗАЇДІ був негайно повалений на підлогу службою охорони і виведений із залу. "Це тобі прощальний поцілунок, собака! - кричав журналіст по-арабськи під час кидків. - Це тобі від вдів, сиріт і всіх загиблих в Іраку".

Пізніше цим черевикам був відкритий пам`ятник у місті Тікріт - на батьківщині колишнього іракського диктатора Саддама Хусейна.

Крім того, 5 лютого 2009 року невідомий кинув черевик у посла Ізраїлю в Швеції під час його виступу в Стокгольмському університеті.

Чоловік, який кинув черевик, був затриманий поліцією.

Невідомо, чи постраждав під час інциденту дипломат.