Лідер ХАМАС закликав палестинців до повстання

Голова кабінету ісламістів у секторі Газа Ісмаїл Ханія зажадав від палестинців "відповіді" на рішення уряду єврейської держави включити дві святині, що знаходяться на палестинській території, до списку національної спадщини єврейського народу.

Наприкінці минулого тижня прем`єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вирішив включити гробницю Рахелі у Віфлєємі та печеру патріархів у Хевроні до списку "політико-релігійна спадщина історичних місць Ізраїлю". Ці дві реліквії, що розташовані на Західному березі річки Йордан, є одночасно святими для євреїв і мусульман. Рішення уряду Ізраїлю викликало бурхливий протест серед палестинців і арабів.

Лідер ісламістів - Ханія закликав палестинських жителів на Західному березі почати нову інтифаду (повстання), повідомляє РІА "Новости".