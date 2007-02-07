США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Ракета Мінітмен-3 (Minuteman III) була запущена з бази ВПС Ванденберг в Каліфорнії, повідомила РІА Новости представник бази Еріка Стюарт.

Балістична ракета без бойового заряду пролетіла 6 тисяч 762 кілометри за 20 хвилин і вразила мішень на атолі Кваджалейн (Kwajalein Atoll) на заході Маршаллових островів.

Під час випробувань для навігації ракети вперше була використана тільки супутникова система GPS, без використання інших засобів навігації.

Головною перевагою нової системи наведення є суттєве зменшення вірогідного відхилення боєголовки. Традиційні засоби навігації давали змогу досягти точності в кілька десятків метрів, чого було замало для влучення в сильнозахищені цілі – наприклад, шахтні пускові установки. За допомогою GPS КВО боєголовки можна знизити до 10-20 метрів.

Твердопаливні триступінчаті ракети Minuteman III становлять основу наземного угрупування стратегічних ядерних сил США. Дальність їх польоту 10 тисяч кілометрів. "Мінітмен" може нести до трьох бойових зарядів, але згідно з договорами про обмеження стратегічних наступальних озброєнь їх навантаження скорочене до однієї боєголовки.

За матеріалами РІА "Новини", Associated Press і Ленты.ру