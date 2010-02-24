Глава профспілки Газпрому застрелив топ-менеджера на полюванні

Глава профспілки працівників ВАТ "Газпром" Володимир Бабкін під час полювання застрелив заступника генерального директора компанії "Газпром-Надим" Костянтина Павлова. Про це 24 лютого повідомляє видання "Пермский обозреватель".

Бабкін і Павлов відпочивали недалеко від міста Чайковський (Пермський край) у мисливському господарстві, що належить директорові компанії "Трансгаз". Бабкін переплутав Павлова з кабаном і вистрілив у нього з карабіна. За даними LifeNews.Ru, 37-річний чоловік був важко поранений у живіт і невдовзі помер у лікарні.

Міліціонери встановили, що Бабкін порушуючи закон стріляв із чужого карабіна. Крім того, на місці події знайшли мертвого лося, права на відстріл якого мисливці не мали.

За інформацією газети "Комсомольськая правда", Павлов був убитий ще 19 лютого, але протягом п`яти днів ЗМІ не було відомо про це.

Лента.ру