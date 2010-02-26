Археологи знайшли розвалини палацу останнього царя Стародавнього Риму

Київ. 26 лютого. УНІАН. У стародавньому місті Габії, розташованому за 20 кілометрів на південь від Риму, археологи виявили палац, що належав сімейству Тарквінія Гордого, останнього римського царя. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на ANSA.

Теракотова черепиця, якою був покритий дах палацу, прикрашена зображеннями Мінотавра. Це була емблема Тарквінія. Розкопано поки лише три кімнати палацу, проте дослідники вже з упевненістю говорять про його небувалу для тих часів розкіш. Разом з тим помітні сліди його навмисного руйнування, - як вважають учені, під час бунту проти Секста Тарквінія, царського сина, який правив Габіями.

У підземеллях палацу виявлено вісім круглих поховальних камер. У них поховано, зокрема, п`ять мертвонароджених немовлят.

Цей палац - латинська будівля VI століття до нашої ери, яка унікально збереглася. Майже всі будови цієї епохи були згодом зруйновані самими римлянами, які будували на їх місці нові. Проте палац Тарквініїв виявився в стороні від місць подальшого міського розвитку.

Згідно з давньоримським істориком Тітом Лівієм, Тарквіній Гордий (прозваний так за свою гордовитість і тиранію) був сьомим і останнім царем Риму. Змучені його утисками, громадяни в 509 році до нашої ери повалили і вигнали його. Останньою краплею, за переказами, стало згвалтування його сином Секстом Тарквінієм добродійної Лукреції, дружини вельможі Коллатіна. Не знісши ганьби, Лукреція наклала на себе руки, і її родичі, Луцій Юній Брут і Публій Валерій Публікола, підняли повстання. Вигнавши Тарквінія, римляни присягнулися ніколи більше не терпіти над собою необмеженої влади однієї людини і заснували Римську республіку. Секст Тарквіній був убитий під час бунту в Габіях. Тоді ж, ймовірно, був розгромлений і покинутий його палац.