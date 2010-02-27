Акімова: Україна не має наміру входити до Митного союзу з Росією
08:31, 27 лютого 2010Світ
3511 0
Заявила перший заступник голови АП
Питання про вступ України до Митного союзу Білорусії, Росії і Казахстану поки що не стоїть. Таку заяву зробила новопризначений перший заступник голови адміністрації Януковича Ірина Акімова.
"Митний союз Білорусії, Росії і Казахстану суперечить зобов`язанням України перед Світовою організацією торгівлі", - цитує І.Акімову РосБізнесКонсалтинг.За словами першого заступника головы адміністрації, Віктор Янукович вважає можливим укладення будь-яких міжнародних угод тільки за умови, що вони не суперечать раніше укладеним угодам.
"Про вступ України до Митного союзу зараз не йдеться", - запевнила І.Акімова.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter