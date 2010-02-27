Землетрус зруйнував чилійську в'язницю: втекли більше 200 злочинців

Двісті дев`ять осіб втекли з в`язниці чилійського міста Чильян після того, як одна з несучих стін будівлі впала в результаті суботнього землетрусу.

Підземні поштовхи магнітудою 8,8 в Чилі були зафіксовані о 03:00 за місцевим часом за 115 кілометрів на північ від розташованого в центральній частині країни міста Консепсьон, на глибині 55 кілометрів.

Наразі чилійські ЗМІ повідомляють про 122 загиблих і не виключають, що їхня кількість може зростати.

Як зазначає видання, четверо ув’язнених загинули на місці, з 269, які спробували втекти, поліції вдалося одразу затримати тільки 60 осіб.