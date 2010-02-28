Саакашвілі пообіцяв Грузії «економічне диво» вже цього року

Президент Грузії Михайло Саакашвілі оголосив 2010 рік "роком економічного оздоровлення". Про це повідомляє РІА Новості з посиланням на заяву, яку Саакашвілі зробив в ході виступу зі щорічним звітом перед парламентом. "Процес спаду вже припинений", - заявив грузинський президент. За його словами, економіка країни встала на шлях оздоровлення.

Згідно прогнозам президента, в 2010 році економічне зростання в країні складе не менше 3 відсотків. До цього Саакашвілі підкреслив, що багато інших країн ще переживають кризу. На його думку, на цьому фоні "показники Грузії будуть рівносильні диву". Президент також додав, що в даний час "Грузію розглядають як країну, в якій можна досягти успіху".