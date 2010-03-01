Янукович висловив співчуття Саркозі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття Президентові Французької Республіки Ніколя САРКОЗІ у зв’язку із загибеллю людей внаслідок урагану «Ксінтія».

Відповідне повідомлення розміщено на офіційному сайті глави держави.

«Із глибоким сумом в Україні сприйняли звістку про катастрофічні наслідки урагану «Ксінтія», що призвів до численних людських жертв й завдав значні матеріальні збитки», – йдеться у співчутті.

«Прошу передати від імені українського народу та від мене особисто глибокі співчуття французькому народові й слова підтримки рідним і близьким загиблих, а також побажання скорішого одужання всім потерпілим», – наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, у Франції щонайменше 50 осіб загинули внаслідок урагану “Ксінтія”. Більшість потонули під час повені, яка почалася у Вандеї на заході Франції.