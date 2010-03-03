ФСБ розсекретила документи НКВС про УПА і "лісових братів"

У Москві в Культурному центрі ФСБ Росії відкриють виставку, присвячену боротьбі органів держбезпеки СРСР із збройними формуваннями на територіях, приєднаних за пактом Молотова-Ріббентропа, та співпраці антикомуністичного руху з нацистами. Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на заяву представника Центру громадських зв`язків ФСБ.

Співрозмовник агенства зазначив, що журналістам вперше покажуть розсекречені документи, в яких "розповідається про співпрацю українських націоналістів з нацистами і німецькою розвідкою", а також про "каральні операції прибалтійських націоналістів проти мирного населення окупованих територій".

Крім цього представник ЦГЗ ФСБ повідомив, що в Культурному центрі буде круглий стіл на тему "Колабораціоністи Другої світової війни. Зрадники чи герої?", у якому візьмуть участь співробітники ФСБ, Федерального архівного агентства, Російської православної церкви, Російської академії наук та ряду інших організацій. На засіданні, за словами співрозмовника, обговорюватимуться "питання фальсифікації історії Великої Вітчизняної війни і спроби виправдання колабораціонізму в країнах колишнього СРСР".