Експерт: багатовекторна політика була можлива лише за часів Кучми

Директор Інституту зовнішньої політики при Дипломатичній Академії Міністерства закордонних справ України Григорій ПЕРЕПЕЛИЦЯ вважає, що Україна не може дозволити собі проводити багатовекторну зовнішню політику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

“Думаю, що повернення до багатовекторної політики - це дежа вю”, - сказав Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ.

На його переконання, багатовекторну політику можуть проводити лише США.

При цьому експерт наголосив, що не можна плутати багатовекторну політику з багатостороннім співробітництвом. “Багатовекторна політика передбачає концентрацію не тільки інтересів, але й зусиль на певному напрямку”, - пояснив Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ.

На його думку, багатовекторність зовнішньої політики за Президента Леоніда КУЧМИ мала “нульовий результат, хоча було повільне, з швидкістю черепахи просування в бік Європи і повільне відповзання від Росії”.

За словами експерта, тоді була інша ситуація, оскільки на західному кордоні Україна межувала з країнами Центральної Європи, які не були інтегровані в ЄС і НАТО. “Тоді була певна можливість вибудови двосторонніх відносин з сусідами, і можна було говорити про конкретні вектори. Зараз політика наших західних сусідів підпорядкована політиці ЄС. Про яку багатовекторну політику тепер можна говорити?”, - сказав Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ.

“Той спектр можливостей порівняно з часами КУЧМИ значно звузився, фактично ми виявилися затиснуті між Росією і Європою. В цій ситуації ми не можемо проводити багатовекторну політику, просто зовнішнє середовище нам не дозволяє це робити”, - вважає Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ.

На його переконання, Україна має вибудовувати відносини і з Росією, і з Європою, але курс на європейську і євроатлантичну інтеграцію, який був обраний після Помаранчевої революції, має бути збережений. “Якщо під євроінтеграцією ЯНУКОВИЧ не має на увазі просто співробітництво з ЄС, то це курс правильний”, - вважає експерт.

З іншого боку, зазначив він, треба узгодити, як цей курс буде корелюватися з відносинами з сусідніми країнами, в першу чергу, з Росією. “Абсолютно правильна формула, що відносини України з Росією мають розвиватися в контексті євроінтеграції. Інше питання - які механізми ми маємо вибудовувати з Росією, щоб не мати таких конфронтаційних відносин, як ми мали”, - сказав експерт.

“ЄС зацікавлений в Україні. Нам потрібна Європа і нам потрібна Росія як добрий сусід. Ми маємо розвивати співробітництво з Росією, а інтегруватися в Європу”, - додав Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ.