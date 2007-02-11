США не хочуть холодної війни з Росією

Новий міністр оборони США Роберт Гейтс закликав до співпраці з Росією у сфері безпеки. Таку заяву глава Пентагону зробив під час виступу на 43-ій міжнародній конференції в Мюнхені, присвяченій питанням безпеки.

"У нас усіх є багато загальних проблем і завдань, які повинні бути вирішені в співпраці з іншими країнами, зокрема з Росією", - відзначив Р.Гейтс. "Однієї холодної війни було цілком достатньо", - додав американський міністр оборони, передає РБК з посиланням на Associated Press.

Крім того, Р.Гейтс прийняв запрошення Володимира Путіна відвідати з візитом Росію. Про те, коли відбудеться візит глави Пентагону до Росії, уточнено не було.

Учасники конференції з нетерпінням чекали на виступ Р.Гейтса після яскравої промови російського президента. Напередодні глава Пентагону відмовився коментувати слова В.Путіна щодо ролі США в світі, обмежившись заявою про те, що виступ російського президента був "цікавим".

Нагадаємо, вчора у Мюнхені В.Путін виступив з різкою критикоюНАТО і зовнішньої політики США. У відповідь на це офіційний представник Ради національної безпеки при Білому домі Гордон Джондро назвав "несправедливими" звинувачення В.Путіна в адресу американського керівництва. "Ми здивовані і розчаровані висловами президента Путіна", - заявив Г.Джондро.