Путін розчарував США і генсека НАТО

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп Схеффер у суботу висловив розчарування словами президента Росії Володимира Путіна про те, що розширення альянсу є серйозною загрозою для взаємної довіри, передає агентство Reuters.

"Я бачу розбіжність між тим, як розвивалося партнерство Росія-НАТО, і промовою Путіна", - зазначив генсек. За його словами, російський президент правильно наголосив, що "холодну війну" закінчено, проте де Хооп Схеффер не зміг погодитися з оцінкою, яку Путін дав розширенню НАТО і планам розміщення компонентів системи ПРО США в Польщі та Чехії.

Зі свого боку, прес-секретар Ради з національної безпеки Білого дому Гордон Джондро (Gordon Johndroe) назвав звинувачення Путіна, який запідозрив США в намірі нав`язати свою волю всьому світу, "помилковими".

"Ми здивовані і розчаровані коментарем президента Путіна. Ми розраховуємо продовжувати співпрацю з Росією в галузях, важливих для світової спільноти, таких як боротьба з міжнародним тероризмом і нерозповсюдження зброї масового знищення", - зазначив представник адміністрації США.

Як заявив Reuters неназваний високий чиновник Євросоюзу, своїм виступом Путін ясно висловив своє бажання, щоб Росія відігравала в світі таку саму роль, як і колишній Радянський Союз.

Лента.ру