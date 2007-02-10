Путін вважає Буша другом, але на розмішення ПРО відповість

Президент РФ Володимир ПУТІН заявляє, що Росія асиметрично відповість на створення американської системи ПРО.

Як передає РІА «Новости», про це він сказав сьогодні на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

В.ПУТІН відзначив, що Росія може вибрати два шляхи у відповідь на розгортання США своєї ПРО. "Або будувати систему протиракетної оборони, або, маючи на увазі наші можливості сьогодні економічні, фінансові, відповісти асиметрично - аби всі зрозуміли, що так, система протиракетної оборони є, але вона щодо Росії безглузда, бо у нас є така зброя, яка її долає", - сказав він.

"Ми таким шляхом і підемо, це дешевше для нас", - пообіцяв В.ПУТІН.

При цьому він наголосив, що така відповідь Росії жодним чином не спрямована проти Сполучених Штатів.

"Якщо ви говорите, що система ПРО не направлена проти нас, то й нашу нову зброю не направлено проти вас", - сказав В.ПУТІН.

"Ми знаємо, що в Сполучених Штатах активно розробляється і вже вводиться система протиракетної оборони. Сьогодні вона не ефективна, і ми точно не знаємо, чи буде вона взагалі будь-коли ефективною. Гіпотетично ми виходимо з того, що настане момент, коли можлива загроза з боку наших ядерних сил повністю буде нейтралізована. Це означає, що баланс буде порушено і в однієї із сторін виникне відчуття повної безпеки, а значить, це розв`язує їй руки не лише в локальних, а можливо, в глобальних конфліктах", - сказав Президент Росії.

Водночас, В.ПУТІН висловив упевненість у тому, що Росія і США ніколи не будуть ворогами. Президент Росії процитував слова Президента США Джорджа БУША, який заявив, що виходить з того, що Росія і США ніколи не будуть супротивниками і ворогами.

"Я з ним згоден", - сказав глава російської держави.

В.ПУТІН відзначив, що за всіх розбіжностей він вважає Президента США Дж.БУША своїм другом.

Як повідомляв УНІАН, США запропонували урядам Польщі і Чехії розмістити на їх території елементи американської системи ПРО.