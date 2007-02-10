ОБСЄ та НАТО перепало на горіхи від Путіна

Президент Росії Володимир ПУТІН заявляє, що розширення НАТО - провокуючий чинник і не має нічого спільного з модернізацією альянсу.

Як передає РІА «Новости», про це він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки.

"І в нас є справедливе право відверто запитати: проти кого це розширення?" - сказав Президент РФ.

В.ПУТІН запропонував відповісти на запитання, що сталося з тими запевняннями, які давалися західними партнерами після розпуску Варшавського договору.

"Де тепер ці заяви? Про них тепер ніхто навіть не пам`ятає", - заявив він.

У зв`язку з цим він процитував слова генсека НАТО, який заявив 17 травня 1990 року: "Той факт, що ми готові не розміщувати війська НАТО за межами території ФРН, дає СРСР тверді гарантії безпеки". "Де ці гарантії?" - запитав В.ПУТІН.

При цьому він нагадав, що падіння Берлінської стіни, яку давно розтягли на сувеніри, стало можливим, зокрема, завдяки історичному вибору Росії на користь демократії і свободи, щирого партнерства з усіма членами великої європейської сім`ї.

"Зараз же нам намагаються нав`язати вже нові роздільні лінії і стіни. Хай віртуально, але все-таки роздільні, які розділяють наш спільний континент", - заявив В.ПУТІН.

Також Президент РФ піддав жорсткій критиці нинішню діяльність ОБСЄ.

"ОБСЄ намагається перетворити на вульгарний інструмент забезпечення зовнішньополітичних інтересів однієї групи країн стосовно іншої", - сказав він.

"Під це завдання розкроїли і бюрократичний апарат ОБСЄ, котрий ніяк не пов`язаний з державами-засновниками, розкроїли під це завдання процедуру ухвалення рішень і використання так званих неурядових організацій - формально незалежних, але таких, які цілеспрямовано фінансуються, а отже підконтрольних", - підкреслив В.ПУТІН.

Він нагадав, що згідно з основоположними документами, ОБСЄ в гуманітарній сфері покликана надавати країнам-членам організації на їх прохання сприяння в дотриманні міжнародних норм у сфері прав людини.

"Це важливе завдання. Ми його підтримуємо. Але зовсім це не означає втручання у внутрішні справи. Тим паче, не нав`язування цим державам того, як вони мають жити і розвиватися", - підкреслив В.ПУТІН.

"Очевидно, що таке втручання зовсім не сприяє визріванню достовірно демократичних держав", - сказав він.