Священик використав сокиру під час проповіді

У духовний капітул єпархії фінського міста Куопіо надыйшла скарга на священика Маркку Суоконаутіо, який прочитав одну з проповідей з сокирою в руках, повідомляє РІА Новостиз посиланням на фінське інформаційне агентство СТТ.

За повідомленням церковної прес-служби, тепер належить з`ясувати, чи відповідає релігійним нормам те, що священик приніс сокиру в церкву і використовував її під час проповіді.

Сокира пасторові знадобилася для ілюстрації легенди про подвиги святого Хенріка, який проповідував у 12-му столітті християнство у Фінляндії і якого зарубав селянин Лаллі, який збирався пограбувати проповідника, повідомляє агентство.

Проповідь з сокирою стала не єдиною причиною скарги на священика. У листі, направленому в капітул, Суоконаутіо звинувачується в заявах про те, що пануюча у Фінляндії євангельсько-лютеранська церква повинна схвалити одностатеві шлюби і вінчати гомосексуальні пари.

Священик поставився до звинувачень спокійно.

"У мене є право на власну думку. Я вірю, що духовний капітул ухвалить розумне і реалістичне рішення і що його члени живуть у наш час, а не в середні віки", - прокоментував Суоконаутіо ситуацію.