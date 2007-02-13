У Китаї підірвали 60-тисячний стадіон (фото)
10:29, 13 лютого 2007Світ
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Використано більше двох тонн динаміту
|Стадіон "Вуліхе". Фото AFP
Як повідомляє AFP, за тим, як висаджували в повітря арену "Вуліхе", спостерігали декілька сотень футбольних уболівальників. Цей стадіон примітний тим, що на ньому збірна Китаю у жовтні 2001 року здобула ключову перемогу над Оманом (1:0) у відбірковому циклі чемпіонату світу 2002 року. Той успіх дозволив китайцям вперше в історії потрапити до фінальної частини першості планети.
"Той відбірковий матч став частиною історії, - зазначив Ма Мінью, який в 2001 році був капітаном футбольної збірної Китаю. - Проте перед китайським футболом стоять нові завдання, і нам потрібно дивитися в майбутнє". На місці стадіоні "Вуліхе" збудують торговий центр.
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