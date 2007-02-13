У Китаї підірвали 60-тисячний стадіон (фото)

Стадіон "Вуліхе". Фото AFP

У китайському місті Шеньян відбувся запланований вибух футбольного стадіону "Вуліхе" розрахованого на 60 тисяч чоловік. Для повного руйнування спортивного об`єкту знадобилося більше двох тонн динаміту. До Олімпіади 2008 року в Шеньяні (на іншому місці) буде збудовано новий 60-тисячний стадіон.

Як повідомляє AFP, за тим, як висаджували в повітря арену "Вуліхе", спостерігали декілька сотень футбольних уболівальників. Цей стадіон примітний тим, що на ньому збірна Китаю у жовтні 2001 року здобула ключову перемогу над Оманом (1:0) у відбірковому циклі чемпіонату світу 2002 року. Той успіх дозволив китайцям вперше в історії потрапити до фінальної частини першості планети.

"Той відбірковий матч став частиною історії, - зазначив Ма Мінью, який в 2001 році був капітаном футбольної збірної Китаю. - Проте перед китайським футболом стоять нові завдання, і нам потрібно дивитися в майбутнє". На місці стадіоні "Вуліхе" збудують торговий центр.

Лента.ру